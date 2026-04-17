Nhận định Mallorca – Valencia vào lúc 00:00 ngày 22/04 sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại vòng 32 La Liga. Trong khi đội chủ nhà Mallorca luôn thi đấu đầy thực dụng và khó chịu trên sân nhà, thì Bầy dơi lại đang nỗ lực trẻ hóa để tìm lại ánh hào quang xưa. Theo chân Xoilac tìm hiểu những phân tích chuyên sâu, dự đoán cực chuẩn của chuyên gia.

Nhận định Mallorca – Valencia trước vòng 32 La Liga

Nhận định Mallorca – Valencia vào lúc 00:00 ngày 22/04 hứa hẹn một cuộc chạm trán căng thẳng tại vòng 32 La Liga. Đội chủ nhà đang tìm kiếm sự ổn định, trong khi Valencia nỗ lực cải thiện phong độ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Đánh giá Mallorca – Valencia trước trận đấu

Mallorca – Lợi thế sân nhà nhưng thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất tại La Liga, Mallorca đạt kết quả khá tích cực với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đội bóng của HLV Arrasate thường chơi thiên về phòng ngự chắc chắn, nhưng khả năng ghi bàn lại khá hạn chế, chỉ trung bình dưới 1,5 bàn/trận. Thành tích sân nhà Son Moix là điểm sáng với 8 thắng sau 16 trận, tuy nhiên đội bóng vẫn chưa cho thấy sự vượt trội rõ rệt so với đối thủ.

Valencia – Trẻ hóa đội hình và dấu hiệu khởi sắc

Phong độ của đội bóng có phần cải thiện so với đầu mùa khi “Bầy dơi” ghi nhận một số chiến thắng quan trọng. Đội bóng dưới thời HLV Carlos Corberán đang áp dụng lối chơi tốc độ, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tốt các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, điểm yếu lớn vẫn là hàng thủ chưa thực sự chắc chắn, đặc biệt khi thi đấu trên sân khách.

Mục tiêu và cách tiếp cận trận chiến của hai đội

Mallorca rõ ràng hướng đến ít nhất 1 điểm an toàn trước đối thủ cùng khu vực giữa bảng, ưu tiên lối chơi phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Ngược lại, Valencia đặt mục tiêu giành 3 điểm để cải thiện vị trí, tránh xa nhóm nguy hiểm. Thế trận dự kiến sẽ giằng co trong phần lớn thời gian với tốc độ không quá cao, nhưng có thể bùng nổ ở những pha chuyển trạng thái nhanh hoặc các tình huống cố định.

Lịch sử đối đầu Mallorca – Valencia

Số liệu thống kê quá khứ cho thấy sự kịch tính mỗi khi hai đội chạm mặt. Dù đội chủ sân Son Moix rất lì lợm, nhưng lịch sử đang gọi tên “Bầy dơi” với những kết quả có phần áp đảo trong các mùa giải gần đây.

Thống kê lịch sử đối đầu Mallorca với Valencia

Ngày Kết quả 19/12/2025 VAL 1-1 MLL 30/03/2025 VAL 1-0 MLL 29/11/2024 MLL 2-1 VAL 30/03/2024 VAL 0-0 MLL 07/10/2023 MLL 1-1 VAL

Nhìn vào bảng thành tích, có thể thấy rõ Valencia nhỉnh hơn về thành tích đối đầu khi sở hữu nhiều chiến thắng quan trọng, đặc biệt là tại thánh địa Mestalla. Bên cạnh đó, các cuộc đọ sức giữa hai cái tên này thường diễn ra theo kịch bản chặt chẽ, dẫn đến việc nhiều trận có ít bàn thắng được ghi, phản ánh đúng tính thực dụng của cả hai đội.

Lực lượng và đội hình dự kiến của Mallorca – Valencia

Với phong độ gần đây cùng tình hình lực lượng hiện tại của hai đội, trận đấu trên sân Son Moix dự kiến sẽ diễn ra thận trọng. Mallorca có lợi thế sân nhà nhưng phải xoay sở vì nhiều trụ cột vắng mặt, trong khi đối thủ cũng gặp khó khăn về nhân sự.

Tình hình lực lượng

Cả hai câu lạc bộ đều chịu tổn thất lớn ở hàng thủ cùng tuyến giữa trước giờ bóng lăn. Những vắng mặt quan trọng có thể buộc hai HLV phải điều chỉnh chiến thuật và ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu.

Đội bóng Cầu thủ vắng mặt Lý do Mallorca Antonio Raíllo Chấn thương mắt cá Mateo Joseph Chấn thương đầu gối Zito Luvumbo Rách cơ hamstring Lucas Bergström Chấn thương cơ Valencia Mouctar Diakhaby Chấn thương cơ Eray Cömert Chấn thương cơ bụng José Gayà Chấn thương gân kheo Hugo Duro Chấn thương hamstring Julen Agirrezabala Chấn thương sụn chêm đầu gối

Đội hình dự kiến

Do lực lượng mỏng, HLV Martín Demichelis và Carlos Corberán buộc phải sử dụng những phương án thay thế. Mallorca nhiều khả năng chơi chắc chắn, còn Valencia sẽ cố gắng tận dụng tốc độ ở hai cánh.

Dự kiến đội hình Mallorca – Valencia ngày 22/04

Đội bóng Đội hình dự kiến Mallorca (4-2-2) Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, David López, Johan Mojica; Samu Costa, Sergi Darder, Pablo Torre, Javier Llabrés; Vedat Muriqi & Larin. Valencia (4-2-3-1) Stole Dimitrievski; Thierry Correia, César Tárrega, José Gayà, Jesús Vázquez; Pepelu, André Almeida; Luis Rioja, Diego López, Fran Pérez; (tiền đạo thay thế cho Duro).

Dự đoán tỷ số Mallorca – Valencia vào ngày 22/04

Với lợi thế sân nhà Son Moix cùng lối chơi chắc chắn, thầy trò HLV Demichelis được đánh giá cao hơn trước một Valencia đang gặp nhiều vấn đề lực lượng, phong độ sân khách kém. Trong khi Đảo Mallorca thường tận dụng tốt các tình huống cố định, Los Che lại hay mắc lỗi ở hàng thủ. Xoilac nhận định trận đấu sẽ diễn ra giằng co với ít bàn thắng, dự đoán tỷ số cuối cùng là Mallorca 1-0 Valencia.

Kết luận

Nhận định Mallorca – Valencia vào lúc 00:00 ngày 22/04 khẳng định sức nóng của cuộc đua giành vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng Tây Ban Nha. Trận chiến tại đảo Baleares sẽ minh chứng cho bản lĩnh của đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn.